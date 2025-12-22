Mirador La Cerra, un destino cerca de la ciudad para visitar este fin de año

Este mirador ofrece espectaculares vistas a tan solo unos kilómetros de la ciudad.
OTRAS NOTICIAS: Las lluvias podrían prolongarse para la semana de navidad
Se trata del Mirador La Cerra, situado a 25 kilometros de la ciudad, en el municipio de San Miguel Petapa.
En este parque ecológico, los visitantes podrán aprovechar de un espacio natural y de una variedad de actividades al aire libre.
En este parque se puede disfrutar de senderos rodeados de bosques, columpios de madera, churrasqueras, jardines y miradores con vista al lago de Amatitlán.
Este mirador llama la atención por sus coloridos murales, además que el mirador posee una serie de gradas, específicamente mil diez gradas que los visitantes deberán bajar a manera de un reto y descubrir nuevas vistas, que para estas fechas del año son espectaculares.
Cada espacio es decorado con murales de colores adornados con diversas figuras como plantas y mariposas.
El horario de atención 7:00 a 17:00 horas. Asimismo, este rincón natural permitirá hacer camping, ciclismo de montaña y senderismo.
Además, se puede disfrutar del parque sin preocupaciones ya que cuentan con seguridad y parqueo gratis.