Mirador La Cerra, un destino cerca de la ciudad para visitar este fin de año

Este mirador ofrece espectaculares vistas a tan solo unos kilómetros de la ciudad.

Se trata del Mirador La Cerra, situado a 25 kilometros de la ciudad, en el municipio de San Miguel Petapa.

En este parque ecológico, los visitantes podrán aprovechar de un espacio natural y de una variedad de actividades al aire libre.

En este parque se puede disfrutar de senderos rodeados de bosques, columpios de madera, churrasqueras, jardines y miradores con vista al lago de Amatitlán.

El parque cuenta con varios miradores a lo largo de un recorrido de mil diez gradas. (Foto: Mynor Morales)

Este mirador llama la atención por sus coloridos murales, además que el mirador posee una serie de gradas, específicamente mil diez gradas que los visitantes deberán bajar a manera de un reto y descubrir nuevas vistas, que para estas fechas del año son espectaculares.

Cada espacio es decorado con murales de colores adornados con diversas figuras como plantas y mariposas.

Pintorescos murales dan un toque especial al parque La Cerra. (Foto: Mynor Morales)

El horario de atención 7:00 a 17:00 horas. Asimismo, este rincón natural permitirá hacer camping, ciclismo de montaña y senderismo.

Además, se puede disfrutar del parque sin preocupaciones ya que cuentan con seguridad y parqueo gratis.