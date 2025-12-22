¡Llega a su final¡ El festival navideño termina este lunes 22 de diciembre

Como cada año, el festival navideño llena de alegría a los guatemaltecos de la ciudad y a los que viajan de distintas partes del país para disfrutar en familia de la diversidad de actividades navideñas.

Este 22 de diciembre termina el festival navideño del Paseo de la Sexta, no sin antes celebrar por lo alto un año más de tradición.

La magia está por despedirse con este último día en el que los guatemaltecos podrán disfrutar de la pista de hielo, el resbaladero gigante y del Mapping Fantástico, entre otras actividades.

Los horarios de las funciones del mapping darán inicio a las 19:00 horas, tendrá una segunda función a las 20:00 horas y cerrará este 2025 con la última función a las 21:00 horas.

Se espera que el centro histórico tenga una fuerte afluencia de guatemaltecos disfrutando de actividades navideñas organizadas por la Municipalidad.

Este 22 de diciembre es el último día del festival navideño. (Foto: Municipalidad de Guatemala)