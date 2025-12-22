Estados Unidos removerá a embajadores de 30 países, incluido al de Guatemala

Guatemala figura entre los países alcanzados por el retiro de embajadores de carrera, según informan medios estadounidenses.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a medios estadounidenses como Univisión y The Washington Post, que removerá a 30 embajadores de carrera en 29 países, con el objetivo de alinear la política exterior de ese país con la agenda "America First".
En este sentido, se confirmaría la salida de Tobin John Bradley quien dejaría su cargo como embajador de Estados Unidos acreditado en Guatemala, tras una decisión adoptada por la administración del presidente Donald Trump
De acuerdo con ese reporte, la mayoría de los embajadores retirados fueron nombrados durante la administración del expresidente Joe Biden. Los jefes de misión habrían sido notificados la semana pasada de que sus mandatos concluirán en enero.
Univisión informó que la decisión responde a una estrategia para garantizar que las representaciones diplomáticas avancen de forma consistente con las prioridades de la actual administración.
La reorganización del cuerpo diplomático se da mientras Washington redefine su presencia internacional y su enfoque en la política exterior, con cambios que impactan directamente en varias misiones alrededor del mundo, incluida la representación estadounidense en Guatemala.
Países notificados
África
- Burundi
- Camerún
- Cabo Verde
- Gabón
- Costa de Marfil
- Madagascar
- Mauricio
- Níger
- Nigeria
- Ruanda
- Senegal
- Somalia
- Uganda
Asia / Pacífico
- Fiji
- Laos
- Islas Marshall
- Papúa Nueva Guinea
- Filipinas
- Vietnam
Europa
- Armenia
- Macedonia
- Montenegro
- Eslovaquia
Otros países
- Argelia
- Egipto
- Nepal
- Sri Lanka
- Guatemala
- Surinam
Según se confirmó a Soy502, actualmente Bradley se encuentra en California, Estados Unidos, gozando de un período de vacaciones.
Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos acreditada en Guatemala no ha emitido pronunciamiento por la posible salida de Bradley.
Además, se consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala sobre la posible salida del embajador. La entidad respondió que son procedimientos internos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
"El Minex no ha sido notificado de forma oficial sobre un posible cambio", señaló la institución.
El embajador Tobin Bradley
Tobin Bradley asumió como embajador de Guatemala en febrero de 2024. Fue anunciado en 2023, por el entonces presidente, Joe Biden, para liderar la dirección de la embajada en el país.
El último pronunciamiento de Bradley fue en redes sociales, a través de un mensaje en el cuál afirmó la amistad que existe entre Estados Unidos y Guatemala: "No solo somos vecinos; somos aliados, somos amigos".
"Desde el inicio de la administración del presidente Trump, Guatemala ha reafirmado su papel como un socio global comprometido", especificó el diplomático.
Además, aprovechó su mensaje para indicar que Guatemala rompió récord en incautaciones de droga y mencionó que el progreso es más fuerte cuando se construye con el respeto mutuo y la responsabilidad compartida.
La última actividad pública de Bradley ocurrió junto al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quienes firmaron un Acuerdo de Entendimiento sobre el intercambio de información entre Gobernación y la Embajada de Estados Unidos.
"La cooperación extranjera es lo mejor cuando traemos lo mejor de nuestro país, los mejores expertos y cuando trabajan con los mejores del otro país", dijo el embajador.
Durante su discurso, Bradley también recordó la fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18, de la cárcel de Fraijanes II y resaltó que el Gobierno ha dado una respuesta contundente en su búsqueda.
"Desde hoy en adelante estos criminales no tendrán donde huir o donde esconderse", finalizó.
Mientras, el ministro de Gobernación, dijo que era un día importante para la seguridad del país, porque, además, era un acuerdo único para Guatemala y para el mundo. "Esta es una alianza estratégica, con la convicción que la seguridad de nuestras naciones requiere cooperación. Establecemos un mecanismo formal que nos permitirá reforzar los controles, modernizar en que gestionamos la información relacionada con las personas privadas de libertad", dijo.
*Con información de Dirlyn González / Nuestro Diario.