Diego Boneta y Renata Notni explican jaloneos en concierto de Bad Bunny

Renata Notni y Diego Boneta fueron captados jaloneándose en los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México.
El clip fue grabado por asistentes dentro de la famosa "Casita", donde se encuentran estrellas invitadas.
En el clip ambos están conversando y en un punto Notni se acerca por detrás y jala del cabello a Boneta.
Los usuarios interpretaron esto como un momento de tensión entre los actores, otros afirmaron que podría tratarse de una broma entre ambos. Renata Notni explicó que el video está "fuera de contexto".
Ambos han sido una de las parejas más seguidas y su relación está expuesta en redes sociales.
