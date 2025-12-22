Versión Impresa
Esto dijo Óscar Santis sobre el cruce con Kénderson Navarro

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
21 de diciembre de 2025, 22:00
Liga Guate Banrural
Así fue el festejo de Óscar Santis con dedicatoria para el guardameta Kénderson Navarro. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario)

Óscar Santis asumió la responsabilidad de marcar el penal en un auténtico duelo con el guardameta Kénderson Navarro. Se dijeron de todo.

El delantero antigüeño pateó fuerte y engañó al portero santarroseño para sentenciar el triunfo del campeón por 2-0.

 

 

"(Kénderson) comenzó a hablar mucho. Yo ya sabía a donde se iba a tirar. Somos buenos amigos. Nos dijimos varias cosas y al final lo engañé bien", dijo Santis tras el pitazo final.

Santis destacó al grupo para conseguir el triunfo. "Darle gracias a Dios por el triunfo. Era importante sumar en casa, pero faltan 90 minutos. El partido será muy complicado. Entendimos que no había favorito, que éramos 11 contra 11".

 

 

Y sobre lo que viene para la vuelta: "Tenemos que tener tranquilidad, unidad y debemos tener serenidad. Será un partido lindo en la vuelta, siempre Antigua va a jugar a cualquier cancha", finalizó.

