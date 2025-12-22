Esto dijo Óscar Santis sobre el cruce con Kénderson Navarro

Óscar Santis asumió la responsabilidad de marcar el penal en un auténtico duelo con el guardameta Kénderson Navarro. Se dijeron de todo.
El delantero antigüeño pateó fuerte y engañó al portero santarroseño para sentenciar el triunfo del campeón por 2-0.
"(Kénderson) comenzó a hablar mucho. Yo ya sabía a donde se iba a tirar. Somos buenos amigos. Nos dijimos varias cosas y al final lo engañé bien", dijo Santis tras el pitazo final.
Santis destacó al grupo para conseguir el triunfo. "Darle gracias a Dios por el triunfo. Era importante sumar en casa, pero faltan 90 minutos. El partido será muy complicado. Entendimos que no había favorito, que éramos 11 contra 11".
Y sobre lo que viene para la vuelta: "Tenemos que tener tranquilidad, unidad y debemos tener serenidad. Será un partido lindo en la vuelta, siempre Antigua va a jugar a cualquier cancha", finalizó.