Haaland llega a cien goles en la Premier y guía el triunfo del City sobre el Fulham

Con Erling Haaland marcando su gol número 100 en la liga inglesa, el Manchester City venció 5-4 al Fulham a domicilio en un partido lleno de emociones.
El ariete noruego se encargó de abrir el marcador a los 17 minutos con un zurdazo que perforó la red tras un servicio de Doku desde el costado izquierdo, llegando a la histórica cifra en su partido 111 en la competencia, rompiendo el récord previo que estaba en manos del antiguo delantero del Newcastle y Blackburn, Alan Shearer, quien precisó de 124 compromisos para alcanzar esa cifra.
Después, Reijnders amplió la ventaja al 37 tras un pase filtrado del propio Haaland, y Foden firmó el 3-0 antes del descanso con un exquisito disparo desde la frontal con rumbo al ángulo.
El conjunto local reaccionó en el añadido con el 3-1 de Smith Rowe, pero al inicio del segundo tiempo Foden volvió a marcar (48) para su doblete. El quinto llegó con un remate de Doku desviado por Berge (54).
Cuando el duelo parecía sentenciado, el cuadro londinense revivió con goles de Iwobi (57) y un doblete de Chukwueze (72 y 78), aunque la remontada no se concretó. El triunfo deja a los dirigidos por Guardiola a dos puntos del Arsenal, que mañana enfrenta al Brentford (1:30 p. m.).
Detalles sobre el centenar de goles
- El goleador de 25 años llegó a Inglaterra en 2022 procedente del Borussia Dortmund, no había marcado en sus tres partidos previos, ante Newcastle, Bayer Leverkusen y Leeds.
- De sus 100 goles, 71 los marcó con su zurda, 12 con la derecha y 17 de cabeza.
- Esta temporada suma 15 goles en el campeonato inglés y 20 en lo que va de temporada entre todas las competiciones.
- Haaland tiene aún un largo camino por recorrer para batir el récord más importante de Shearer, ya que el excapitán de Inglaterra ostenta el récord histórico de la Premier con 260 goles.