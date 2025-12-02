Haaland llega a cien goles en la Premier y guía el triunfo del City sobre el Fulham

-

Con Erling Haaland marcando su gol número 100 en la liga inglesa, el Manchester City venció 5-4 al Fulham a domicilio en un partido lleno de emociones.

El ariete noruego se encargó de abrir el marcador a los 17 minutos con un zurdazo que perforó la red tras un servicio de Doku desde el costado izquierdo, llegando a la histórica cifra en su partido 111 en la competencia, rompiendo el récord previo que estaba en manos del antiguo delantero del Newcastle y Blackburn, Alan Shearer, quien precisó de 124 compromisos para alcanzar esa cifra.

El genio del fútbol mundial. pic.twitter.com/PSxYU6WgXu — Manchester City (@ManCityES) December 2, 2025

Después, Reijnders amplió la ventaja al 37 tras un pase filtrado del propio Haaland, y Foden firmó el 3-0 antes del descanso con un exquisito disparo desde la frontal con rumbo al ángulo.

El conjunto local reaccionó en el añadido con el 3-1 de Smith Rowe, pero al inicio del segundo tiempo Foden volvió a marcar (48) para su doblete. El quinto llegó con un remate de Doku desviado por Berge (54).

Foden (derecha), firmó una gran actuación al conseguir su segundo doblete de la semana tras marcarle dos tantos al Leeds en la anterior fecha. (Foto: AFP)

Cuando el duelo parecía sentenciado, el cuadro londinense revivió con goles de Iwobi (57) y un doblete de Chukwueze (72 y 78), aunque la remontada no se concretó. El triunfo deja a los dirigidos por Guardiola a dos puntos del Arsenal, que mañana enfrenta al Brentford (1:30 p. m.).

Haaland celebrando con sus compañeros el gol con el que alcanzó los 100 en la liga inglesa. (Foto: AFP)

Detalles sobre el centenar de goles