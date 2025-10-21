Habilitan nuevo carril en el km. 24 de carretera a El Salvador (video)

-

Un carril más ha sido habilitado, con este ya suman 3 carriles libres en el sector.

A partir de la tarde del domingo 20 de octubre, quedó habilitado un carril más en el km. 24 de carretera a El Salvador, esto tras el derrumbe ocurrido la madrugada del 6 de octubre.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) confirmó que el paso de la CA-1 Oriente está libre.

A partir de ahora, el tránsito en ambos sentidos será coordinado por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Fraijanes.

Esta tarde ha quedado habilitado un carril más luego de la emergencia. Ahora los sentidos de circulación serán regulados por la PMT de #Fraijanes. #MantenimientoQueConecta#ElPuebloDignoEsPrimero pic.twitter.com/j5Nx9VqG52 — COVIAL – CIV (@COVIAL_CIV) October 20, 2025

¿Qué falta para habilitar el paso por completo?

José Juan Istupe, director Covial, informó que aún no hay fecha para abrir el paso por completo, pues deben hacerse estudios técnicos más completos.

"Cuando ya estemos con el carril de norte a sur y de sur a norte, haremos estudios técnicos, pues además de la remoción del lodo, limpieza de drenajes y la colocación de la borda preventiva con los contenedores, hay que hacer una intervención total", afirmó.