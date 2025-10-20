Habilitan paso tras derrumbe en el km 12.5 de carretera a El Salvador

El paso estaba obstruido por un derrumbe ocurrido debido a las fuertes lluvias del domingo.
La circulación vehicular en el km 12.5 de la CA-1, carretera a El Salvador, fue restablecida luego de que personal de la Dirección de Obras y la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula concluyeran los trabajos de limpieza y remoción de material producto de un deslizamiento.
El derrumbe, ocasionado por las recientes lluvias y la saturación del suelo, había obstruido uno de los carriles en ese tramo la noche del pasado domingo, generando complicaciones en el tránsito.
Sin embargo, las autoridades municipales informaron que el paso ya se encuentra habilitado en su totalidad y agradecieron la comprensión de los automovilistas durante las labores de limpieza.
Además, recomendaron conducir con precaución, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, ante la persistencia de las lluvias.