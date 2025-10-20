Versión Impresa
Habilitan paso tras derrumbe en el km 12.5 de carretera a El Salvador

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
20 de octubre de 2025, 07:48
Un derrumbe ocurrió en el lugar debido a las fuertes lluvias. (Foto: Conred)

El paso estaba obstruido por un derrumbe ocurrido debido a las fuertes lluvias del domingo.

La circulación vehicular en el km 12.5 de la CA-1, carretera a El Salvador, fue restablecida luego de que personal de la Dirección de Obras y la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula concluyeran los trabajos de limpieza y remoción de material producto de un deslizamiento.

El derrumbe, ocasionado por las recientes lluvias y la saturación del suelo, había obstruido uno de los carriles en ese tramo la noche del pasado domingo, generando complicaciones en el tránsito.

(Foto: Conred)
Sin embargo, las autoridades municipales informaron que el paso ya se encuentra habilitado en su totalidad y agradecieron la comprensión de los automovilistas durante las labores de limpieza.

(Foto: Conred)
Además, recomendaron conducir con precaución, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, ante la persistencia de las lluvias.

