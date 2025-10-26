Habilitan paso vehicular en km 81.5 de la ruta que conduce a Tecpán

-

Autoridades piden tener precaución al transitar por el área.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que la noche de este sábado 25 de octubre se habilitó el paso vehicular en el kilómetro 81.5 de la ruta CA-1 occidente que conduce a Tecpán Guatemala.

La liberación de la carretera se dio luego que equipos de limpieza retiraran los escombros de un deslave que se registró la tarde del viernes en el lugar y el cual obstruyó ambos carriles de la vía.

La Conred informó que fueron las instituciones integrantes de su sistema las que llevaron a cabo las labores de limpieza y verificación del área, las cuales duraron casi un día.

Las autoridades piden a la población tener precaución al pasar por el lugar. (Foto: Conred / Soy502)

Si bien el tránsito ya se liberó las autoridades piden a los conductores que tengan precaución al transitar por el lugar y que manejen con precaución para evitar accidentes.

La tarde del viernes último la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó de un derrumbe de grandes proporciones que ocurrió en el lugar y que obstruyó el paso de los conductores.

Elementos de Provial, que fueron los primeros en llegar al área, trabajaron para habilitar un carril auxiliar y de esa forma ayudar a los conductores que resultaron afectados por el incidente.