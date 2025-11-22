Hablan de salud de Alejandra Guzmán tras supuesta hospitalización

Recientemente se dijo que Alejandra Guzmán había sido hospitalizada de emergencia, sin embargo, allegados afirman que fue sacado de contexto.
Coco Díaz, representante de la mexicana reveló a Televisa Espectáculos que la artista acudió a un centro de salud para una consulta de rutina, derivada de una de sus últimas intervenciones médicas.
La cantante le está dando seguimiento a un problema de hernias discales, que tiene que ver con la columna vertebral, por ello fue operada.
A mediados de 2025, la Guzmán suspendió sus presentaciones debido a este tema, reanudando su agenda en 2026, cuando ya haya pasado un tiempo en su rehabilitación.
