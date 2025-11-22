Versión Impresa
Hablan de salud de Alejandra Guzmán tras supuesta hospitalización

  • Por Selene Mejía
22 de noviembre de 2025, 13:51
Representantes de Alejandra Guzmán aclaran rumores de su hospitalización. (Foto: Instagram)

Recientemente se dijo que Alejandra Guzmán había sido hospitalizada de emergencia, sin embargo, allegados afirman que fue sacado de contexto. 

Coco Díaz, representante de la mexicana reveló a Televisa Espectáculos que la artista acudió a un centro de salud para una consulta de rutina, derivada de una de sus últimas intervenciones médicas.

La cantante le está dando seguimiento a un problema de hernias discales, que tiene que ver con la columna vertebral, por ello fue operada. 

A mediados de 2025, la Guzmán suspendió sus presentaciones debido a este tema, reanudando su agenda en 2026, cuando ya haya pasado un tiempo en su rehabilitación.

alejandra guzman
Foto: Instagram.

