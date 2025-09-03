Anuncian jornada extraordinaria de emisión de pasaportes

-

La jornada especial se llevará a cabo en siete sedes. ¡No olvides llevar tu DPI!

PODRÍA INTERESARTE: Requisitos para renovar tu visa de EEUU sin acudir a entrevista

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) anunció una jornada extraordinaria de emisión de pasaportes para este sábado 6 de septiembre.

La iniciativa busca facilitar el acceso a este documento de viaje, habilitando las siete sedes a nivel nacional en un horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El IGM informó que los ciudadanos con citas agendadas para otra fecha, podrán reprogramarlas y asistir sin inconvenientes a esta jornada especial.

Sedes

Las siguientes sedes son las que estarán atendiendo a la población:

Ciudad capital: sede central (zona 4) y sede de pasaportes (zona 9)

Departamentos: Chiquimula, Petén, Quetzaltenango, Zacapa y Escuintla.

Siete sedes a nivel nacional estarán disponibles este sábado para emitir el pasaporte. (Foto: IGM)

Requisitos

Los requisitos indispensables para el trámite son: presentar el Documento Personal de Identificación (DPI) en buen estado y, en caso de renovación, el pasaporte vencido.

Asimismo, la institución hace un llamado a la población a recordar que el trámite es estrictamente personal. Por lo que instan a no recurrir a intermediarios o "tramitadores" para evitar ser víctimas de estafas.