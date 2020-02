Hace 13 años Britney Spears se rapó y así de increíble luce ahora

Todos tenemos en nuestro archivo mental de memes esa imagen de Britney Spears rapada acompañada de frases como “Si Britney sobrevivió al 2007, tú puedes con este día”.

La historia detrás de ese momento que ahora es parte de la cultura pop, no es tan divertida, pues significó un momento oscuro en la vida de la cantante.

En un nuevo documental titulado “Britney Spears: Breaking Point”, las personas que estaban ahí revelan la razón por la que el 16 de febrero de 2007 salió a la calle, se fue a rapar y después se hizo un tatuaje.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jan 12, 2019 at 10:07am PST

paparazzi. Primero, Britney fue al salón de belleza “Esther” y le pidió a Esther Tognozzi (la propietaria) que la rapara, pero ella se negó; así que Britney tomó la máquina y lo hizo ella misma. Cuando terminó, lo único que dijo Todo lo que sucedió aquella noche en Los Ángeles fue documentado por una persecución de. Primero, Britney fue al salón de belleza “Esther” y le pidió a Esther Tognozzi (la propietaria) que la rapara, pero ella se negó; así que Britney tomó la máquina y lo hizo ella misma. Cuando terminó, lo único que Britney fue, “Mi madre va a estar muy molesta”.

Además, sus guardaespaldas la traicionaron al aceptar sobornos de los paparazzi para que tomaran fotos por entre las persianas mientras Britney se rapaba. Después, salió del salón con una sudadera, se subió a una camioneta y se fue manejando a una estudio de tatuajes llamado “Body & Soul” y allí se hizo dos tatuajes, uno en el brazo y otro en la cadera.

Una de las empleadas, Emily Wynne-Hughes, le preguntó porqué se había rapado, a lo que la “princesa del pop” respondió, “No quiero que nadie me toque la cabeza. No quiero que nadie me toque el pelo. Estoy harta de que la gente me toque el pelo”. Pero había mucho más que solo el disgusto que le generaba que la tocaran, y la verdadera razón se supo años después.

Britney Spears huyendo de los paparazzi, 2007 (Foto: GettyImages)

Los verdaderos motivos

Los paparazzi asediaban en esas fechas a Spears, lo hicieron durante años, e incluso Madonna comparó en su minuto a la situación vivida por la princesa Diana de Gales con la prensa antes de su fallecimiento.

Spears se divorció de Federline tres meses después de dar a luz su segundo hijo, siendo criticada por ir de fiesta con Paris Hilton en lugar de quedarse en casa con su familia. Encuestas nacionales señalaban a Spears como una mala madre, y su imagen pulcra quedó en el pasado tras largas noches donde se le veía con la mirada perdida.

Eventualmente, Britney perdió la custodia completa de sus hijos luego de que el juez de Los Ángeles dictaminase que “había un consumo y abuso de drogas a diario” dentro de su casa en Beverly Hills. Fue en Febrero de 2007 -tras pasar dos días en rehabilitación- cuando Britney entró en una peluquería para raparse la cabeza. Su pelo, fue vendido en EBay.

Desde ese momento, han pasado 12 años y la explicación que entregó Britney al respecto, vino de la mano de “Britney: on the Record”, documental de MTV donde explica porqué actuó como lo hizo y las razones que tuvo para perder la cabeza.

“No tenía a mis hijos cerca, y mi hogar eran ellos. No podía estar en mi casa ante la situación y era yo escapándome e yendo a algún lado…” sostiene en el film.

“La gente se rapa la cabeza todo el tiempo, creo que cuando lo hice fue para purgarme de todas las cosas malas que estaban pasando (…) Kevin empezó a hacer cosas por él mismo y ya no lo veía. Creo que me casé por las razones equivocadas, más por la idea y todo lo que representa en lugar de seguir mi instinto” agregó.

Cuando el conductor del especial le preguntó por qué había actuado de esa forma, Britney sostiene firme “La verdad es que no creo que sea asunto de nadie”.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Nov 26, 2018 at 11:47am PST

Otra versión

Sin embargo, el exmanager de Britney, Sam Lufti, acusado de robar y administrar drogas a la cantante y demandado por la familia Spears, asegura que Britney tenía pendiente un examen de pelo para detectar si había o no consumido drogas ante el juez.

Lufti aseguró en el Juzgado que Britney Spears era asidua a consumir metanfetaminas, y la razón para raparse la cabeza fue para evitar ser sancionada.

Britney Hoy

Cual fuera la razón, Britney logró salir adelante y continua vigente 20 décadas después de ser lanzada al estrellato.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Sep 21, 2019 at 6:03pm PDT

Sus fans se conectan con ella a través de Instagram, y como es ella misma la que elige mostrar partes de su vida, los paparazzi dejaron de molestarla.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Sep 13, 2019 at 8:24pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Sep 13, 2019 at 10:16am PDT

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Sep 9, 2019 at 2:56pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Nov 12, 2018 at 5:00pm PST

*Con datos de Quien, Elle, Pousta

TAMBIÉN PUEDES VER: Mónica Monge, entre la pantalla de TV y la política







Declaran a las luciérnagas en peligro de extinción

Marlon Donis lucha contra el cáncer que cobró la vida de su padre

MÁS NOTICIAS:

Meghan y Harry: "sin dinero ni títulos", por orden de la Reina

Las nuevas y sensuales personalidades de la televisión nacional