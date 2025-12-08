¿Qué hacer si no te pagan el aguinaldo?

El aguinaldo es un salario adicional que todos los guatemaltecos esperan en estas fechas de fin de año, pero ¿qué hacer si no lo pagan?
EN CONTEXTO: ¿Cuándo debe pagarse el aguinaldo?
El aguinaldo es una prestación adicional que debe ser pagada cada año por los patronos de los sectores públicos y privados.
Este incentivo económico debe ser entregado durante los primeros 15 días de diciembre, según el Decreto 76-78.
Sin embargo, la ley establece que puede pagarse en dos partes, el 50% en diciembre y el otro 50% en la segunda quincena de enero.
Este pago corresponde al 100% del salario mensual que recibe el guatemalteco por un año de servicio sin interrupciones.
Ahora bien, si se ha laborado por menos tiempo, el pago es proporcional.
Pero, ¿qué pasa si no te lo pagan?
Este salario es una prestación normada en ley, por lo que los patronos deben cumplir con su pago, pero si no lo hacen, los empleados pueden denunciarlo en cualquier sede del Ministerio de Trabajo.
Además, es importante recordar que la normativa se establece que el aguinaldo no se puede embargar ni ser objeto de ningún descuento.