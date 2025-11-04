Hacinamiento de cárceles es del 340% , explica Marco Antonio Villeda

-

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, habló del hacinamiento de las cárceles y cómo se lograría desfogar los 23 centros carcelarios.

El hacinamiento en cárceles, la construcción de una nueva prisión y el mejoramiento de la guardia penitenciaria es uno de los grandes retos del nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien asumió ante la crisis en el Sistema Penitenciario.

En una citación en el Congreso de la República, Villeda habló del hacinamiento de las prisiones, asegurando que este alcanza un 340%, ya que los 23 centros carcelarios están para albergar a aproximadamente 6 mil reos, pero actualmente hay más de 23 mil.

Para Villeda, es necesario reducir el hacinamiento para poder tener el control de las cárceles. "El hacinamiento no permite el control de las cárceles", aseguró a diputados.

Buscará iniciativa de Ley

Una manera en que se podría reducir el hacinamiento es con la aprobación de una iniciativa de ley, según lo expuso Villeda.

Se trata de una ley que suspendería provisionalmente el pago de multa a personas condenadas por lavado de dinero y que ya han cumplido los años de prisión pero que por no tener dinero para pagar la multa, siguen en la cárcel.

"Tienen una multa de 50 millones de dólares por pagar, como no pueden pagar la multa, la multa se convierte en días de prisión a razón de Q100 diarios, esto se convierte en 50 años de prisión, entonces hay una iniciativa de ley que pretende de alguna manera suspender provisionalmente la multa a cambio que las personas realicen un trabajo comunitario, porque hay personas que no pueden pagar la multa", dijo Villeda.

Según la información de Gobernación, son cerca de 6 mil personas que están en esta situación.

"Eso descongestionaría las cárceles, tenemos 6 mil personas en esa situación, han cumplido la pena de prisión, pero no han podido salir porque no han pagado la multa. Si nosotros pudieramos aprobar este proyecto de ley estaríamos descongestionando las cárceles en un 40%", concluyó.

Nueva cárcel

En la citación, el ministro también reafirmó que la nueva cárcel que el presidente Bernardo Arévalo prometió entregar en un año, será construida en Izabal.

Esta tendrá una capacidad para recluir a 2,070 reos.

Además, dijo que están por certificar internacionalmente la cárcel Fraijanes I, y que buscará que ese certificado sea otorgado a otras prisiones, con el objetivo de tener el control y buscar proyectos de rehabilitación.

Villeda agregó que está consciente que no todos los privados de libertad se pueden rehabilitar, pero hay otros que sí, y es a quienes se les apoyaría para que al cumplir condena sean reinsertados a la sociedad.