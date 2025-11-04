Vulcano, la fuerza de tarea del FBI que buscará a pandilleros fugados

-

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, acudió a la primera citación en el Congreso. Habló sobre la fuga de los pandilleros del Barrio 18 y la llegada de una fuerza de tarea especial del FBI que arribará a Guatemala para la búsqueda de estos reos.

EN CONTEXTO: Subdirector de la cárcel de Fraijanes II queda ligado a proceso

La Comisión de Gobernación del Congreso de la República citó al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, para conocer su plan de trabajo.

Una de las primeras dudas de los diputados fueron las acciones que está tomando el nuevo ministro, tras la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II.

Villeda aseguró que es un tema prioritario y que su primera acción como ministro fue comunicarse con la Embajada de Estados Unidos para solicitar el apoyo específico.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, acudió a su primera citación en el Congreso. (Foto: Diario de Centro América)

"Mi primer acto como Ministro fue solicitarle la colaboración a la embajada de EE.UU. a través de un acuerdo que tenemos desde 2014. Hemos solicitado la colaboración de una Fuerza de Tarea que se llama Vulcano del FBI", confirmó.

De acuerdo con Villeda, el apoyo de EE.UU. llegará al país en los próximos días, una vez solventen trámites administrativos.

Aseguró que Guatemala tiene las capacidades para la búsqueda, pero que esta fuerza de tarea apoyará aún más para que la recaptura de los pandilleros se haga lo antes posible.

"Esta fuerza de Tarea son personeros del FBI, especialistas en pandillas y en la ubicación y captura de personas prófugas, esperamos que esto mejore las capacidades para recapturar a los pandilleros", detalló.

Operativos de la PNC

Mientras tanto, la Policía Nacional Civil mantiene la búsqueda de los fugados, atendiendo todas las llamadas de personas que han brindado información del posible paradero de los reos.

"La PNC tiene un equipo que da seguimiento. Hemos atendido una infinidad de llamadas, nos han planteado que estas personas están en determinados lugares, no todas han dado resultados positivos. Estamos atendiendo todas las llamadas y todas las alertas las estamos investigando", dijo Villeda a los diputados.

También dijo que se ha comunicado con autoridades de otros países en donde creen que los pandilleros pudieron haber huido.

Villeda asumió como ministro de Gobernación el pasado 24 de octubre, luego que la cúpula del Ministerio de Gobernación renunciara.

El cambio obedeció a la crisis en el Sistema Penitenciario por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 que estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II, y cuya evasión fue notificada el 12 de octubre pasado.