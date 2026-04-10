Ejército se pronuncia por supuesto hackeo a la Digecam

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En redes sociales se ha difundido información sobre una supuesta vulneración a la base de datos de la Digecam.

El Ministerio de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que informa que, equipos técnicos especializados verifican una información difundida en redes sociales sobre un supuesto incidente de seguridad en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).

"Hasta el momento, no se cuenta con evidencia que confirme los hechos señalados; no obstante, como medida preventiva, se han activado protocolos correspondientes de seguridad y monitoreo continuo", señala el comunicado.

Esto se da luego de que en las últimas horas surgieran publicaciones de un supuesto "hackeo" en el que habría sido robada la base de datos de las personas portadoras de armas en Guatemala.

Por lo que, las autoridades han indicado que las contraseñas no se almacenan en texto plano, sino que están protegidas mediante mecanismos de seguridad (hash), lo que impediría su uso directo.

En todo caso, los usuarios que presentaran inconvenientes de acceso, podrán restablecer su contraseña a través de los canales oficiales habilitados, según mencionó el Ministerio de la Defensa Nacional.