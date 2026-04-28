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Luis Enrique: "Nunca había visto un partido con este ritmo"

  • Con información de AFP
28 de abril de 2026, 16:43
Champions League
El español estuvo atento para corregir a sus jugadores en medio de una lluvia de goles. (Foto: AFP)

El español estuvo atento para corregir a sus jugadores en medio de una lluvia de goles. (Foto: AFP)

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, admitió que el partido ganado 5-4 al Bayern Múnich, este martes en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones europea, fue imprevisible y difícil, como vaticina que será también el choque de vuelta de la próxima semana.

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"Nunca había visto un partido con este ritmo. Tenemos que felicitar al rival y a los jugadores. Cuando vas ganando 5-2, el rival tiene entonces que arriesgar mucho y ellos han demostrado que son un equipo de primer nivel. Hoy ha sido difícil y el partido de vuelta va a ser difícil", declaró el técnico español a la televisión Canal+.

Luis Enrique admitió también que le costaba valorar si su equipo había merecido la victoria o no por el guión loco que tuvo el partido.

 

 

El PSG empezó perdiendo, antes de remontar 2-1 y de que el Bayern igualara 2-2. Justo antes del descanso los franceses se distanciaron de penal y en la segunda mitad llegaron a ponerse con 5-2 a favor, antes de que los alemanes redujeran en menos de diez minutos hasta el 5-4 definitivo.

"Estamos muy contentos. Creo que merecemos ganar, pero también merecimos el empate. Incluso hubiéramos merecido perder. Este partido ha sido increíble", sonrió.

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