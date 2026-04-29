Halcón Peregrino es captado en la planta alta de edificio de zona 10

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Un halcón peregrino fue captado en la corniza de la planta alta de un edificio en la zona 10 de ciudad de Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Captan a un halcón disfrutando de su almuerzo en pleno edificio de la zona 10

El ejemplar se encontraba descansando y haciendo su prolongado graznido o llamado desde una esquina.

Foto: oficial.

Dos mujeres notaron la presencia del azacuán y no dudaron en captar el momento. Ambas se emocionaron al escucharlo.

Algunos vecinos de la zona afirman que se trata de 3 ejemplares que habitan por el bosque ubicado atrás de un edificio en zona 10.

Otros avistamientos se han notificado en zona 21 y en zona 12, cuyas áreas también cuentan con barrancos por la zona.

Acerca de su presencia en la ciudad, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP informó a Soy502: "El Halcón peregrino (Falco peregrinus) ha logrado adaptarse utilizando edificios altos como sustitutos de acantilados, que es donde suele hacer su nido, cazando principalmente aves como palomas".

El halcón peregrino vive en los acantilados. (Foto: Roberto Travesi)

"Ésta se encuentra incluida en el Apéndice I de la Convención CITES, lo que implica que su comercio internacional está estrictamente regulado debido a su importancia para la conservación", informó el Conap.

"El avistamiento de especies de fauna silvestre en zonas urbanas puede estar asociado principalmente a la fragmentación y pérdida de hábitat natural, lo que obliga a los animales a desplazarse hacia nuevos espacios en busca de alimento y refugio, también puede estar relacionada con la extracción ilegal de individuos de su hábitat natural, que posteriormente escapan o son liberados por personas que no pueden mantenerlos en cautiverio. Algunas especies, especialmente aves, pueden adaptarse a pequeños parches de vegetación dentro de las ciudades, donde encuentran alimento y refugio", explican.

Si ves un halcón peregrino en un edificio CONAP recomienda:

Si se encuentra sana evita intervenir, permite que el animal continúe su desplazamiento sin obstrucciones ya que, por instinto, buscará lugar seguro, evita que mascotas, niños u otras personas lo perturben.

Si ves fauna silvestre herida o en grave riesgo notifica de inmediato a las autoridades competentes, para procededer con el rescate y traslado a centros autorizados, para recibir atención veterinaria especializada para su posterior reintegración a su hábitat natural.

Si te das cuenta de la venta ilegal de fauna silvestre no adquieras animales en ninguna circunstancia, esto fomenta el tráfico ilegal, comprar estos animales no contribuye a su bienestar, incentiva a su captura y comercialización.

Denuncia ante las autoridades competentes:

Ministerio Público (MP): 3756-8368

PNC / DIPRONA: 3032-5596 / 4023-1746

Toma nota: "Nada justifica la tenencia de fauna silvestre como mascota. Estos animales no están adaptados a vivir en cautiverio doméstico, y su extracción del medio natural constituye un delito que atenta contra la biodiversidad del país".

Foto: Oficial.

El halcón peregrino (Falco peregrinus)

Conocida también como azacuán (diversas especies de aves rapaces migratorias), es un ave de presa de la familia Falconidae, es cosmopolita, puede encontrarse en casi todos los puntos de la tierra, también es llamado halcón viajero por sus hábitos migratorios. Caza pequeños mamíferos, reptiles, insectos y otras aves.

Se encuentra en todo el mundo y hace grandes viajes en busca de calor. Según CONAP, Guatemala es el principal Corredor Biológico Mesoamericano de las aves migratorias, por tanto, de los halcones.

Sus picadas al cazar fluctúan entre 300 y 3 mil pies sobre su objetivo y culmina agarrándola en pleno vuelo. Es importante para el equilibrio y el control de plagas.

La especie migra a lo largo de la Costa Este de Norteamérica, continua a través de la Florida y luego hacia las islas del Caribe para luego volar sobre el Océano Pacifico a Sudamérica.

Algunos giran estando en el Golfo de México, mientras que otros migran a Centroamérica y Sudamérica, quedando en la ruta, donde establecen un área para pasar el invierno, que puede ser las islas del Caribe, y Guatemala, otros viajan al extremo sur de Chile.

Aún no está claro por qué es que algunos individuos deciden quedarse a pasar el invierno en lugares cercanos mientras que van al final de Sudamérica.

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