Hallan el cuerpo de una joven dentro de una bolsa en Sacatepéquez

Vecinos de Los Planes, en Sacatepéquez, encontraron el cuerpo de una joven dentro de una bolsa plástica. Autoridades confirman que la víctima, de entre 15 y 20 años, fue encontrada en un área de siembra.
Este martes, vecinos de Los Planes, en Sacatepéquez, localizaron el cuerpo de una joven dentro de una bolsa plástica.
Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con la comandante Mayra Carcús, la joven tendría entre 15 y 20 años y vestía una blusa tipo licra.
El cuerpo fue encontrado en un área que pobladores utilizan para sembrar y las bolsas tenían varias rasgaduras.
En la escena también se halló un galón con gasolina y una manguera, elementos que serán analizados para determinar si están relacionados con la muerte o si criminales pretendían quemar los restos.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) llegaron al lugar para recopilar evidencias y procesar la escena, mientras que las causas y circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación.
El cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en La Antigua Guatemala, donde se averiguará la identidad de la víctima y causa de su muerte.