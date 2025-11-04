Pareja que conversaba frente a su vivienda sufre un ataque armado

Un ataque armado sorprendió a una pareja que conversaba frente a su vivienda en la zona 19. La víctima mortal fue identificada como Kevin García Mazariegos.
Una pareja conversaba frente a su vivienda cuando fue sorprendida por dos hombres que dispararon sin mediar palabra.
El hecho ocurrió en la 7a. calle y 7a. avenida de la colonia la Florida, zona 19.
Kevin García Mazariegos, de 30 años, quedó tendido en la banqueta luego de ser atacado a tiros por dos sujetos.
Cuando llegaron los Bomberos Municipales trasladaron a la emergencia del hospital Roosevelt a Claudia María Muñoz, de 26 años, la acompañante de García, quien resultó con heridas de bala en las piernas.
Según testigos los asesinos viajaban en una moto negra con la placa oculta, se subieron a la banqueta y sorprendieron a la pareja que conversaba, el acompañante atacó primero al hombre, a quien le efectúo los disparos en la cabeza y cuando la mujer intentó escapar, le disparó en las piernas. Ambos escaparon del lugar.
Familiares comentaron que no sabían si alguno de los dos tenía problemas o si eran amenazados por alguien.
Según testigos, los presuntos atacantes son hombres que andan asaltando a las personas que retornan tarde a sus hogares, por ese temor, hasta las tiendas cierran temprano.