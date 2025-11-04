Versión Impresa
Pareja que conversaba frente a su vivienda sufre un ataque armado

04 de noviembre de 2025, 08:59
Uno de ellos murió mientras que la mujer fue trasladada a un centro hospitalario. (Foto: archivo/Soy502)

Un ataque armado sorprendió a una pareja que conversaba frente a su vivienda en la zona 19. La víctima mortal fue identificada como Kevin García Mazariegos.

Una pareja conversaba frente a su vivienda cuando fue sorprendida por dos hombres que dispararon sin mediar palabra.

El hecho ocurrió en la 7a. calle y 7a. avenida de la colonia la Florida, zona 19.

Kevin García Mazariegos, de 30 años, quedó tendido en la banqueta luego de ser atacado a tiros por dos sujetos.

Cuando llegaron los Bomberos Municipales trasladaron a la emergencia del hospital Roosevelt a Claudia María Muñoz, de 26 años, la acompañante de García, quien resultó con heridas de bala en las piernas.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Según testigos los asesinos viajaban en una moto negra con la placa oculta, se subieron a la banqueta y sorprendieron a la pareja que conversaba, el acompañante atacó primero al hombre, a quien le efectúo los disparos en la cabeza y cuando la mujer intentó escapar, le disparó en las piernas. Ambos escaparon del lugar.

Familiares comentaron que no sabían si alguno de los dos tenía problemas o si eran amenazados por alguien.

Según testigos, los presuntos atacantes son hombres que andan asaltando a las personas que retornan tarde a sus hogares, por ese temor, hasta las tiendas cierran temprano.

