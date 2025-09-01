El caso de Miranda Alvarado: Salió a entregar un pedido de ropa y no volvió

-

La joven dejó de responder llamadas al poco tiempo de salir de su casa.

El cuerpo de una emprendedora de 21 años, fue localizado en un cañaveral del cantón Perú 3, zona 4 de Mazatenango en el departamento de Suchitepéquez.

El hallazgo se efectuó el recién pasado fin de semana, se sabe que Miranda Alvarado salió de su casa a mediodía del domingo 31 de agosto y horas después su cuerpo fue localizado sin vida.

Salió el pasado domingo con la intención de realizar la entrega de un pedido de ropa pero nunca regresó a casa. (Foto: Surama Rodas/Nuestro Diario)

Vecinos del sector alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC) luego de observar "un extraño bulto" entre la maleza.

La hermana de Miranda Alvarado fue quien reconoció el cuerpo. (Foto: Surama Rodas/Nuestro Diario)

Al inspeccionar, las autoridades informaron que el cuerpo de Miranda estaba envuelto en sábanas, con las manos parcialmente visibles.

El cuerpo de Miranda fue abandonado envuelto en sábanas a la orilla de los cañales. (Foto: Sumara Rodas/Nuestro Diario)

Por ahora, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Mazatenango para determinar la causa de muerte de la joven.

Salió a entregar un pedido

Familiares de la víctima relataron que la joven salió al mediodía del domingo 31 de agosto para entregar un pedido de ropa, pero ya no regresó a casa.

Su hermana acudió al lugar del hallazgo y confirmó la identidad de Miranda. Además añadió que, poco después de salir, su hermana dejó de responder llamadas telefónicas.

Autoridades informaron que el cuerpo de Miranda estaba envuelto en sábanas con las manos parcialmente visibles. (Foto: Surama Rodas/Nuestro Diario)

Hasta ahora, las autoridades no han localizado la motocicleta en la que viajaba la víctima.