El caso de Miranda Alvarado: Salió a entregar un pedido de ropa y no volvió

La joven dejó de responder llamadas al poco tiempo de salir de su casa.
El cuerpo de una emprendedora de 21 años, fue localizado en un cañaveral del cantón Perú 3, zona 4 de Mazatenango en el departamento de Suchitepéquez.
El hallazgo se efectuó el recién pasado fin de semana, se sabe que Miranda Alvarado salió de su casa a mediodía del domingo 31 de agosto y horas después su cuerpo fue localizado sin vida.
Vecinos del sector alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC) luego de observar "un extraño bulto" entre la maleza.
Al inspeccionar, las autoridades informaron que el cuerpo de Miranda estaba envuelto en sábanas, con las manos parcialmente visibles.
Por ahora, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Mazatenango para determinar la causa de muerte de la joven.
Salió a entregar un pedido
Familiares de la víctima relataron que la joven salió al mediodía del domingo 31 de agosto para entregar un pedido de ropa, pero ya no regresó a casa.
Su hermana acudió al lugar del hallazgo y confirmó la identidad de Miranda. Además añadió que, poco después de salir, su hermana dejó de responder llamadas telefónicas.
Hasta ahora, las autoridades no han localizado la motocicleta en la que viajaba la víctima.