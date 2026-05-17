Colombiana desaparece tras someterse a una cirugía estética

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La cirugía ambulatoria se realizó en una clínica de Colombia.

Yulixa Toloza, de 52 años, acudió el pasado 13 de mayo a realizarse una cirugía estética en un centro estético, ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá, Colombia.

Pero, luego de la operación, no regresó a su hogar. Desde entonces se encuentra desaparecida y sus familiares piden a las autoridades que la encuentren.

El caso

La operación que se realizó Toloza, fue una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, que era operado por personal de nacionalidad venezolana.

Se pretendía que era una operación ambulatoria y al cabo de pocas horas podría regresar a casa.

Este es el centro de belleza donde se le vio por última vez. (Foto: RRSS)

Sin embargo, un video que circula en redes sociales muestra el estado de salud grave en que se encontraba la mujer luego de la operación.

En el video, se le observa pálida, con dificultad para respirar y desorientada.

El personal de la clínica le insiste en que "respire normal" pero la mujer no es capaz de realizarlo.

Luego de ello, sus amigas quienes serían las encargadas de cuidarla, dejaron de recibir información de ella. Desde entonces la mujer se encuentra desaparecida.

En Guatemala

Un caso bajo las mismas circunstancia se originó en el país.

En junio de 2026, se cumplen tres años del emblemático caso por el asesinato de Floridalma Roque. Mientras la familia sigue buscando justicia.

Roque llegó a Guatemala para someterse a una cirugía estética con el doctor Kevin Malouf.

El 13 de junio de 2023, se realizó el procedimiento y al perder comunicación con ella, su familia fue a buscarla a la clínica el 14 de junio.

Fue hasta el 2 de mayo de 2024 que se tuvo una luz de lo que realmente pasó con Roque, con la ampliación de la declaración de un enfermero, quien narró ante el juez Pedro Laynez, que Roque falleció el mismo día de la cirugía.