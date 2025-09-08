Versión Impresa
Hallan cuerpo envuelto en bolsas en un picop en Villa Hermosa

  • Por Susana Manai
08 de septiembre de 2025, 07:19
Vecinos alertaron el hallazgo a las autoridades. (Foto:&nbsp;ASONBOMD)

El cuerpo fue trasladado al Inacif para determinar la causa de muerte. 

Vecinos de la colonia Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en un vehículo estacionado la madrugada de este 8 de septiembre. 

(Foto: ASONBOMD)
El hallazgo ocurrió frente al lote 82, manzana "A", sector 8, donde fue localizado el cuerpo de una persona envuelto en lona y bolsas plásticas en la palangana de un picop.  

(Foto: ASONBOMD)
Los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Miguel Petapa acudieron al lugar y notificaron a las autoridades correspondientes.

(Foto: ASONBOMD)
El Ministerio Público (MP) dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para establecer la causa de muerte y determinar la identidad de la víctima. 

