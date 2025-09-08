Versión Impresa
Hallan sin vida al hombre que desapareció en la Playa los Pinos

  • Por Susana Manai
08 de septiembre de 2025, 14:57
Vecinos y pescadores de la comunidad colaboraron con el personal de rescate en la recuperación del cuerpo. (Foto: Archivo/Soy502)

El hombre llevaba más de 24 horas desaparecido y su cuerpo fue hallado flotando en la orilla de la playa. 

El cuerpo de Brando Woosbely Guzmán Sabán, de 30 años, fue localizado a tres kilómetros del punto inicial de búsqueda en las aguas de Playa Los Pinos, La Gomera, Escuintla.   

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Brandon, residente de Ciudad Vieja, Antigua Guatemala, fue reportado como desaparecido en las aguas de la playa Los Pinos desde el pasado domingo 7 de septiembre.

Las labores de búsqueda iniciaron este lunes por parte de la sección de rescate acuático, luego de que el hombre fuera reportado desaparecido desde hace 24 horas.  

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Vecinos y pescadores de la comunidad colaboraron con el personal de rescate en la recuperación del cuerpo, que fue entregado a los familiares. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
