Hallan sin vida al hombre que desapareció en la Playa los Pinos

El hombre llevaba más de 24 horas desaparecido y su cuerpo fue hallado flotando en la orilla de la playa.

El cuerpo de Brando Woosbely Guzmán Sabán, de 30 años, fue localizado a tres kilómetros del punto inicial de búsqueda en las aguas de Playa Los Pinos, La Gomera, Escuintla.

Brandon, residente de Ciudad Vieja, Antigua Guatemala, fue reportado como desaparecido en las aguas de la playa Los Pinos desde el pasado domingo 7 de septiembre.

Localizan el cuerpo del hombre desaparecido en la Playa los Pinos, Escuintla.



Las labores de búsqueda iniciaron este lunes por parte de la sección de rescate acuático, luego de que el hombre fuera reportado desaparecido desde hace 24 horas.

Vecinos y pescadores de la comunidad colaboraron con el personal de rescate en la recuperación del cuerpo, que fue entregado a los familiares.