Hallan cuerpo de un hombre con señales de violencia en ruta hacia San José Pinula

Autoridades investigan el violento hallazgo de un cuerpo sin vida en el kilómetro 36.5 de la ruta que conecta San José Pinula y Palencia. Los socorristas confirmaron que la víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, presentaba múltiples señales de violencia, incluyendo golpes, hematomas y signos de estrangulamiento.

En el kilómetro 36.5 de la ruta que conecta San José Pinula con Palencia, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre sin vida sobre la cinta asfáltica, cerca del medio día de este jueves 30 de octubre.

Bomberos Voluntarios informaron que la víctima, de aproximadamente 30 años, fue evaluada en el lugar y no presentaba signos vitales. Tras confirmar el deceso, los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de levantamiento.

Según el reporte de los socorristas, el cuerpo fue localizado sin prendas de vestir.

Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área mientras personal del Ministerio Público se dirige al lugar para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones.

De acuerdo con los datos preliminares, el hombre habría sido lanzado desde un vehículo en movimiento.

El cuerpo, que hasta el momento no ha sido identificado, presentaba múltiples golpes, hematomas y señales de estrangulamiento.