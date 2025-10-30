Cuatro hombres van a juicio por asesinato de mujer en una feria de Alta Verapaz

-

El Ministerio Público (MP) logró que cuatro hombres, identificados como Wesner O., Vily C., Cristóbal A. y Élder C., enfrenten juicio por el delito de homicidio, tras presentar indicios sólidos que vinculan a los imputados con el crimen de Lidia Esperanza Pop Caal, de 24 años.

Wesner O., Vily C., Cristóbal A. y Élder C. enfrentarán juicio por el delito de homicidio, según resolvió el Juzgado de Primera Instancia Penal de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

La decisión fue emitida luego de que se presentaran los indicios que los vinculan con la muerte de una mujer ocurrida el 24 de junio de este año en el campo de la feria del municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

La madre de la víctima la identificó como Lidia Esperanza Pop Caal, de 24 años. (Foto: Irma Tzi/Nuestro Diario)

Sobre el crimen

El cuerpo fue encontrado la mañana del 25 de junio entre los juegos mecánicos instalados en el área donde se realizan las fiestas patronales en honor a San Pedro. Vecinos que caminaban por el lugar alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo con heridas visibles.

La víctima fue identificada como Lidia Esperanza Pop Caal, de 24 años, por su madre, quien indicó que deja a dos hijas de 2 y 3 años. De acuerdo con el informe policial, el cuerpo presentaba al menos dos lesiones en el pecho provocadas con arma blanca.

El cuerpo presentaba heridas provocadas con arma blanca. (Foto: Irma Tzi/Nuestro Diario)

Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque ocurrió durante la madrugada del 25 de junio. Vecinos del área manifestaron no haber escuchado ruidos ni percibido movimientos extraños durante la noche.

El hermano de la víctima relató que ella salió de su casa el martes por la tarde sin informar su destino y no volvió a comunicarse con la familia, hasta que fueron notificados de su fallecimiento.

Según el hermano de la víctima, Lidia salió de su vivienda un martes por la tarde sin informar a donde se dirigía. (Foto: Irma Tzi/Nuestro Diario)

El auto de apertura a juicio fue solicitado por la Fiscalía Municipal de San Pedro Carchá, del Ministerio Público (MP), y autorizado por el Juzgado de Primera Instancia Penal. En el proceso también participaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes desarrollaron las diligencias y apoyaron en la investigación del caso.