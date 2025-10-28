Cadáveres hallados en Palencia: Inacif confirma causa de muerte de tres víctimas

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reveló la causa de muerte de tres de los nueve cuerpos localizados bajo el puente San Juan en ruta al Atlántico.
ARTÍCULO RELACIONADO: Inacif identifica siete cadáveres de los nueve que aparecieron en Palencia
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó este lunes que ya se determinó la causa de la muerte de tres de los nueves cadáveres que fueron localizados el pasado viernes 24 de octubre.
Se trata de Rudy Gerardo Abac Pérez, de 24 años; Héctor Rodolfo Ceballos Gonzalez, de 32; y Esvin Ventura Flores Solares, de 53; quienes fueron asesinados por asfixia por estrangulamiento, según indicaron los expertos.
Los otros seis cuerpos siguen en estudio, ya que aún no se ha podido establecer la causa de muerte.
Los mismos, se encontraban bajo el puente San Juan, ubicado en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia.
Más hallazgos
Este lunes 27 de octubre se localizaron dos cabezas y dos cadáveres en cercanías de dicho hallazgo, esta vez fue en el río San Juan, en el kilómetro 23 de la misma ruta, según indicaron los Bomberos Voluntarios.
Por otro lado, se encontró un cuerpo sin vida en el río Las Vacas, al final de la finca San Rafael, en la zona 18, según informaron los Bomberos Municipales.
Estos restos humanos se encontraban envueltos entre sábanas y bolsas plásticas, los cuales fueron trasladados a la morgue del Inacif.