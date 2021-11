Hallan el cuerpo de Yanai Rimon, israelí que cayó al río en la frontera con México

Hallan el cuerpo de Yanai Rimon, israelí que cayó al río en la frontera entre Guatemala y México

Yanai Rimon fue reportado como desaparecido el miércoles pasado cuando un amigo que viajaba con él dijo que cayó a un río desde una altura de cinco metros y fue arrastrado por la corriente. Según los informes, Rimon viajó a México en un viaje posmilitar.

La tragedia ocurrió alrededor de las 12 p. m. hora de México. El amigo de Rimon también dijo que a pocos metros río abajo hay una cascada alta.

Se desplegaron fuerzas locales de rescate en el lugar y se realizaron búsquedas exhaustivas en cooperación con equipos israelíes antes de que se encontrara a Rimon. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y la Embajada de Israel en México, que participaron en los esfuerzos de búsqueda, expresaron sus condolencias a la familia de Rimon

Yanai Rimon, junto a sus amigos en 2018. (Foto: Facebook)

La familia de Rimon expresó su angustia por el hallazgo del cuerpo de Yanai. "Yanai, un niño de luz, creció y se educó en Sderot y amaba a la gente de su ciudad con todo su corazón", dijo su familia. "Yanai fue reclutado para la unidad de élite de Duvdevan después de un año de servicio nacional en Kfar HaYarok (Pueblo Juvenil), y fue un soldado de combate en Duvdevan, donde sus compañeros de equipo fueron sus amigos más cercanos hasta el día de su muerte".

La familia expresó su gratitud hacia los amigos de Rimon, quienes dijeron que inmediatamente comenzaron a buscarlo y prometieron que no regresarían a Israel sin él. “Nuestro corazón está con ellos y con el numeroso grupo de amigos que se unieron a ellos y día y noche no dejaron de intentar localizarlo, y no abandonaron la creencia de que lo encontrarían con vida”. La familia también agradeció a todos los involucrados en la búsqueda y por ayudar a los que estaban buscando.