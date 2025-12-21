EE.UU. aplicará control biométrico a extranjeros

El gobierno de los Estados Unidos dio a conocer que, a partir de este 26 de diciembre, se tomarán datos biométricos a todos los extranjeros que ingresen y salgan de ese país.
OTRAS NOTICIAS: Mueren siete elefantes arrollados por un tren en India
La medida busca identificar a todo extranjero, turista, trabajadores temporales y también aplica a residentes permanentes, a quienes se les realizará una revisión más rigurosa con el objetivo de detectar fraudes en el proceso de obtención de la “Green Card”.
El sistema biométrico consiste en capturar datos faciales, fotos, huellas dactilares, registros de voz y escaneo de iris de todos los no ciudadanos que ingresen por aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres de la frontera estadounidense. Los datos recopilados se guardará en una base de datos durante 75 años.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) publicaron el 11 de noviembre una norma final que modifica los artículos 8 CFR 215.8 y 235.1, con el objetivo de hacer obligatoria la recolección de datos biométricos tanto a la entrada como a la salida del país de todo extranjero.
La regulación federal elimina las exenciones de edad que existían previamente, por lo que niños menores de 14 años y adultos mayores de 79 también deberán someterse al proceso biométrico.
Las autoridades estadounidenses señalan que el control biométrico es un esfuerzo para combatir posibles amenazas terroristas, el uso fraudulento de documentos de viaje y la sobreestadía de visitantes.