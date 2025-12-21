Las rupturas de famosos más inesperadas del año

-

Las parejas de Hollywood que inician el 2026 solteras.

Las parejas más consolidadas de la industria, con matrimonios discretos y alejados del ojo público, no resistieron el paso del tiempo y llegaron a su fin.

Katy Perry y Orlando Bloom pusieron fin a casi una década de relación. (Foto: X)

Tras casi una década de relación y con una hija en común, Katy Perry y Orlando Bloom pusieron fin a su relación en junio, tras confirmarse el romance de la artista con el exprimer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Yadhira Carrillo anunció el fin de su matrimonio en agosto. (Foto: X)

En agosto, Yadhira Carrillo confirmó el fin de su matrimonio con el abogado Juan Collado. La relación de 13 años soportó problemas legales por los que Juan fue arrestado, pero no el anhelo de Yadhira de regresar a trabajar en un programa de televisión.

Monica Bellucci y Tim Burton se separaron de mutuo acuerdo. (Foto: X)

Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse en septiembre y lo hicieron público con un comunicado en el que aseguraron que llegaron a un acuerdo con mucho respeto y aprecio.

Dakota Johnson y Chris Martin terminaron su relación en junio. (Foto: X)

Con ocho años de noviazgo y un anillo de compromiso de por medio, Dakota Johnson y Chris Martin pusieron fin a su historia de amor en junio y se desconoce el motivo de su separación.

Nicole Kidman y Keith Urban sorprendieron con su separación. (Foto: X)

Considerada una de las relaciones más sólidas de Hollywood, Nicole Kidman y Keith Urban se separaron de forma definitiva a finales de septiembre entre rumores de infidelidad, pero ninguna de las estrellas ha confirmado el motivo de su decisión.

Cristian Castro y Mariela Sánchez pusieron un fin definitivo a su relación. (Foto: X)

A pesar de que tenían planes de casarse, Cristian Castro y Mariela Sánchez decidieron poner punto final a su relación tras varias rupturas y reconciliaciones.