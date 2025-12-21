Conductor se descontrola e impacta contra bordillo en zona 12

Durante horas de la madrugada, el conductor de un vehículo perdió el control mientras conducía en la 50 calle de la Avenida Petapa, de la zona 12.
OTRAS NOTICIAS: Conductor pierde el control y provoca accidente en el bulevar El Naranjo (videos)
Amílcar Montejo, director de comunicaciones de la Policía Municipal de Tránsito, informó que el conductor salió ileso.
La estructura del vehículo quedó dañada, pues tras el impactó, quedó sobre el bordillo de la avenida.
Autoridades solicitan a los conductores respetar la señalización y los límites de velocidad.