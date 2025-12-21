¡Se llevaron las baterías! Criminales sabotean una motobomba de los bomberos

-

La 16 Compañía de Bomberos Voluntarios denunció el hurto de dos baterías de su principal motobomba contra incendios, un robo que dejó a la ciudad sin protección contra siniestros durante 36 críticas horas.

Con el incremento del uso de pirotecnia, la demanda de servicios de emergencia se dispara, haciendo que el mes de diciembre, sea el más vulnerable. Solo días antes del hurto, esta misma unidad había sido vital para sofocar tres incendios en una sola jornada.

Sin embargo, la acción de delincuentes desconocidos inutilizó el vehículo, dejando a los socorristas sin su herramienta de respuesta pesada. "Es lamentable", expresó Anmer Escobar, galonista de la estación, quien subrayó que este tipo de actos no dañan a la institución, sino a la propia comunidad.

El valor comercial de las baterías asciende a Q2,900 (Q1,450 por cada una). Pero, el costo social pudo ser incalculable si se hubiese producido una tragedia durante el tiempo que la máquina estuvo fuera de servicio.

Tras día y medio de gestiones para reponer el equipo, la motobomba ya se encuentra operativa nuevamente. No obstante, el mando local de los Bomberos Voluntarios hizo un llamado enérgico a la reflexión ciudadana para proteger los recursos de quienes, día a día, arriesgan su vida por el prójimo.