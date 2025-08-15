¡Arman champas! Pobladores invaden los terrenos que fueron ocupados por Perenco

-

Según reportes, varias personas han tomado los terrenos colocando champas y cortando árboles.

Medios locales han reportado que pobladores han ingresado a los terrenos que fueron ocupados por Perenco, en el Caserío Nuevo Cobán, del municipio de Sayaxché, Petén.

Se dice que varios de ellos van armados.

Más de 200 personas ya se encuentran en el área con el fin trabajar en las tierras.

Este es el panorama:

(Foto: Twitter de Mario Rosales)

Perenco cumplió

Perenco se instaló en Guatemala en 2001 para extraer petróleo del Campo Xan bajo el Contrato 2-85, mismo que llega a su término este 12 de agosto.

El contrato de explotación petrolera de Campo Xan llegó a su fin luego de 40 años y así fue la entrega al Ministerio de Energía y Minas.

Con la presencia de las autoridades del Ejército y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como del titular de dicha cartera, Víctor Hugo Ventura, concluyó la administración del Contrato 2-85 a cargo de Perenco Guatemala Limited.

Vecinos alertaron

Héctor Ramos, presidente de Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de segundo nivel de la Microrregión Central de La Libertad, afirmó el pasado 12 de agosto que había información sobre "grupos organizados que quieren invadir el territorio para beneficio propio".