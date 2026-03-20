Hallan listado de posibles extorsiones durante requisa en cárcel de Zacapa

Durante la requisa también se localizaron antenas satelitales para internet, celulares y droga.
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Las fuerzas de seguridad realizaron una requisa institucional este viernes 20 de marzo en el centro carcelario "Los Jocotes", en Zacapa.
En este operativo participó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.
Lo incautado
Como resultado de la requisa, localizaron y decomisaron los siguientes objetos:
- 8 Routers.
- 8 Antenas satelitales para internet.
- 3 celulares.
- Droga.
- Chips para celulares.
- Objetos punzocortantes.
- Listados con posibles extorsiones.
Estas acciones forman parte del control y orden en las cárceles, según indicó el Sistema Penitenciario.