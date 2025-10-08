Versión Impresa
Hallan más de Q14 mil y equipos de comunicación en requisa en Fraijanes II

  • Por Susana Manai
08 de octubre de 2025, 11:19
Este miércoles se realizan requisas en dos centros carcelarios de manera simultánea. (Foto: PNC)

Cuatro antenas para señal telefónica entre los decomisos en el operativo. 

Durante requisas realizadas en centros penitenciarios de Guatemala, las autoridades decomisaron Q. 14,530 en efectivo, cuatro antenas para señal de teléfono y un chip en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, donde se encuentran recluidos miembros de la pandilla Barrio 18.

Más de Q14 mil localizados durante la requisa en Fraijanes II. (Foto: PNC)
En paralelo, otra requisa se desarrolla en el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, en Escuintla, con el objetivo de mantener el control en las cárceles, según indican las autoridades. 

Hasta el momento ambos operativos continúan en desarrollo. 

De manera simultánea se realiza una requisa en Renovación I Escuintla. (Foto: PNC)
Las requisas se desarrollan por medio de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP), en coordinación con el fiscal regional metropolitano, junto a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), supervisando las diligencias tanto en Fraijanes II como en Renovación I.

(Foto: MP)
(Foto: MP)
