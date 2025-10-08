Hallan más de Q14 mil y equipos de comunicación en requisa en Fraijanes II

Cuatro antenas para señal telefónica entre los decomisos en el operativo.
Durante requisas realizadas en centros penitenciarios de Guatemala, las autoridades decomisaron Q. 14,530 en efectivo, cuatro antenas para señal de teléfono y un chip en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, donde se encuentran recluidos miembros de la pandilla Barrio 18.
En paralelo, otra requisa se desarrolla en el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, en Escuintla, con el objetivo de mantener el control en las cárceles, según indican las autoridades.
Hasta el momento ambos operativos continúan en desarrollo.
Las requisas se desarrollan por medio de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP), en coordinación con el fiscal regional metropolitano, junto a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), supervisando las diligencias tanto en Fraijanes II como en Renovación I.