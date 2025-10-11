Versión Impresa
Localizan una plantación de droga valorada en más de Q1 millón en Petén

  • Por Maria Fernanda Gallo
11 de octubre de 2025, 12:14
Las matas de droga localizadas estaban en la fase de aprovechamiento. (Foto:PNC)

Esta sería la segunda plantación encontrada en esta región en lo que va del mes.

A través de un operativo, la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizó una plantación de droga valorada en Q1,622,400.

La siembra de 4,992 matas de marihuana fue descubierta en una zona montañosa de Las Cruces, en el departamento de Petén.

Autoridades investigan para hallar con los responsables. (Foto: PNC)
Las autoridades procedieron a erradicarla y quemarla.

De acuerdo a los reportes de la PNC, esta sería la segunda plantación hallada en la misma área, de estas primeras semanas de octubre.

