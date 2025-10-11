Localizan una plantación de droga valorada en más de Q1 millón en Petén

Esta sería la segunda plantación encontrada en esta región en lo que va del mes.
A través de un operativo, la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizó una plantación de droga valorada en Q1,622,400.
La siembra de 4,992 matas de marihuana fue descubierta en una zona montañosa de Las Cruces, en el departamento de Petén.
Las autoridades procedieron a erradicarla y quemarla.
De acuerdo a los reportes de la PNC, esta sería la segunda plantación hallada en la misma área, de estas primeras semanas de octubre.