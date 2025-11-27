Recluso es sorprendido con una mascota durante requisa en zona 18

Durante la requisa realizada este jueves en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 capitalina, autoridades del Sistema Penitenciario (SP) con apoyo de la PNC encontraron un perro de raza pitbull, el cual era mascota de uno de los reclusos pertenecientes a la pandilla "Barrio 18".

Mientras uniformados cuentan a los presos, uno de ellos intenta controlar a su mascota, un perro de raza pitbull. (Imagen: captura de pantalla)

El hallazgo ocurrió mientras las fuerzas de seguridad efectuaban el conteo de privados de libertad y la revisión de los espacios utilizados por los internos.

La presencia del animal llamó la atención, ya que no está permitido el ingreso ni la permanencia de mascotas dentro de áreas carcelarias.

Fuerzas de seguridad pretenden retomar el control del sector 11 del Preventivo, donde se localizó un perro pitbull. (Foto: PNC)

Según fuentes preliminares, el pitbull se encontraba dentro de una de las celdas y era cuidado por un pandillero.

Durante la requisa los internos salieron al patio principal del preventivo. (Foto: PNC)