Recluso es sorprendido con una mascota durante requisa en zona 18

Durante la requisa los internos salieron al patio principal en donde fue visto el canino acompañado de un recluso.
Durante la requisa realizada este jueves en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 capitalina, autoridades del Sistema Penitenciario (SP) con apoyo de la PNC encontraron un perro de raza pitbull, el cual era mascota de uno de los reclusos pertenecientes a la pandilla "Barrio 18".
El hallazgo ocurrió mientras las fuerzas de seguridad efectuaban el conteo de privados de libertad y la revisión de los espacios utilizados por los internos.
La presencia del animal llamó la atención, ya que no está permitido el ingreso ni la permanencia de mascotas dentro de áreas carcelarias.
Según fuentes preliminares, el pitbull se encontraba dentro de una de las celdas y era cuidado por un pandillero.
Las autoridades continúan la inspección para localizar otros objetos o situaciones irregulares, mientras buscan retomar el control total del área.