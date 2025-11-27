Versión Impresa
Recluso es sorprendido con una mascota durante requisa en zona 18

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
27 de noviembre de 2025, 12:46
Uno de los reclusos intentaba controlar a su mascota durante el conteo de reos. (Foto ilustrativa: istock)

Durante la requisa los internos salieron al patio principal en donde fue visto el canino acompañado de un recluso. 

Durante la requisa realizada este jueves en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 capitalina, autoridades del Sistema Penitenciario (SP) con apoyo de la PNC encontraron un perro de raza pitbull, el cual era mascota de uno de los reclusos pertenecientes a la pandilla "Barrio 18". 

Mientras uniformados cuentan a los presos, uno de ellos intenta controlar a su mascota, un perro de raza pitbull. (Imagen: captura de pantalla)
El hallazgo ocurrió mientras las fuerzas de seguridad efectuaban el conteo de privados de libertad y la revisión de los espacios utilizados por los internos.

La presencia del animal llamó la atención, ya que no está permitido el ingreso ni la permanencia de mascotas dentro de áreas carcelarias. 

Fuerzas de seguridad pretenden retomar el control del sector 11 del Preventivo, donde se localizó un perro pitbull. (Foto: PNC)
Según fuentes preliminares, el pitbull se encontraba dentro de una de las celdas y era cuidado por un pandillero. 

Durante la requisa los internos salieron al patio principal del preventivo. (Foto: PNC)
Las autoridades continúan la inspección para localizar otros objetos o situaciones irregulares, mientras buscan retomar el control total del área.

