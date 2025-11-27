Víctima dispara en defensa propia contra delincuentes en intento de asalto en zona 1

-

En un confuso incidente reportaron la muerte de un presunto asaltante y la captura de su cómplice quien portaba un arma de plástico que se presume era usada para amenazar a sus víctimas.

El 26 de noviembre, se registró un incidente relacionado a un intento de asalto en la 14 calle entre 7a y 8a avenida de la zona 1.

Según el reporte policial, dos hombres abordo de una motocicleta intentaron despojar de sus pertenencias a una persona utilizando una réplica de arma con la que pretendían intimidarla.

Intentaron asaltar con un arma de juguete, pero la víctima accionó un arma de fuego en defensa propia. (Foto: PNC)

Sin embargo, la víctima, en defensa propia, accionó un arma de fuego. Tras el hecho, uno de los delincuentes resultó herido y falleció cuando era trasladado a un centro hospitalario.

El presunto asaltante fallecido fue identificado como Eduardo Rolando Aguilar Villaseñor, de 45 años.

Según testigos, los hombres intentaron despojar de sus pertenencias a un peatón que se encontraba armado quien disparó al sentirse amenazado.

Además, relataron que el acompañante del atraco, asustado, aceleró e intentó alejarse de la escena, pero fue interceptado por agentes de la Policía Nacional Civil sobre la 13 calle y 8a avenida de la misma zona.

Tras la alerta, la Policía Nacional Civil capturó a Brayan Estuardo Curiales de 29 años quien intentó escapar en la misma motocicleta reportada durante el intento de robo.

El complice del capturado falleció cuando era trasladado a un centro hospitalario. (Foto: PNC)

En el lugar del incidente armado, por las grabaciones de las cámaras de seguridad de varios locales del sector, se puede observar al ahora detenido junto al fallecido, dando vueltas por el sector en busca de una víctima.

Las autoridades indicaron que Curiales quedó a disposición de un juzgado competente tras el hecho.