Hallan plantación de droga valorada en más de Q1 millón en Huehuetenango

La PNC localizó una siembra de más de 5 mil matas de marihuana, lo que representa un golpe millonario contra el narcotráfico y la siembra ilícita.
Durante un operativo realizado en terrenos baldíos de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron una siembra que contenía más de 5 mil (5,016) matas de marihuana, las cuales fueron erradicas.
Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a más de Q1 millón (Q1,881,000).
La erradicación se llevó a cabo como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado que opera en áreas remotas del país.