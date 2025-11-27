Versión Impresa
Tragedia en Jutiapa: Lamentan fallecimiento de un niño en su vivienda

  • Con información de Dirlyn González / Colaboradora
27 de noviembre de 2025, 09:19

El menor fue hallado atrapado en la ventana de su casa y habría sufrido asfixia accidental.

Un trágico incidente ocurrió en barrio El Llano, Agua Blanca, Jutiapa, donde un niño de 3 años fue encontrado sin vida.

El menor fue hallado atrapado en la ventana de su casa y habría sufrido asfixia, según la información preliminar.

El cuerpo del niño quedó atrapado en los barrotes de la ventana de su casa, donde murió asfixiado. (Foto: ASONBOMD)
Los Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar y al evaluar al pequeño confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De inmediato se dio aviso a las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.

La madre del niño, de quien se desconoce la identidad, relató que lo había dejado solo por un momento y presume que él intentó salir de la vivienda por la ventana, quedando atrapado entre los barrotes.

