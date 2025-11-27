Tragedia en Jutiapa: Lamentan fallecimiento de un niño en su vivienda

El menor fue hallado atrapado en la ventana de su casa y habría sufrido asfixia accidental.
Un trágico incidente ocurrió en barrio El Llano, Agua Blanca, Jutiapa, donde un niño de 3 años fue encontrado sin vida.
El menor fue hallado atrapado en la ventana de su casa y habría sufrido asfixia, según la información preliminar.
Los Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar y al evaluar al pequeño confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De inmediato se dio aviso a las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.
La madre del niño, de quien se desconoce la identidad, relató que lo había dejado solo por un momento y presume que él intentó salir de la vivienda por la ventana, quedando atrapado entre los barrotes.