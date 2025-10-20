La plantación de droga valorada en más de Q300 mil hallada en Totonicapán

La PNC localizó una siembra de más de mil matas de marihuana.
Durante un operativo ejecutado en una zona montañosa de el Caserio Jutacaj, Momostenango, Totonicpán, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron una siembra que contenía 1032 matas de marihuana.
Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a más de Q300 mil (Q387,000).
La erradicación se llevó a cabo como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado que opera en áreas remotas del país.