Hallan plantación de droga valorada en más de Q4 millones en San Marcos

La PNC localizó una siembra de más de 11 mil matas de marihuana, una cifra récord que representa un golpe millonario contra el narcotráfico y la siembra ilícita.
OTRAS NOTICIAS: Agente de tránsito es arrastrada por conductora en la zona 9 (video)
Durante un operativo realizado en un sector de la aldea San Isidro Setiva, Sipacapa, San Marcos, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron una siembra que contenía 11,608 matas de marihuana, las cuales fueron erradicas.
Cabe mencionar que Sipacapa, en el altiplano de San Marcos, es una zona de enfoque para las fuerzas de seguridad guatemaltecas. La región es conocida por ser un punto recurrente de operativos debido a la siembra constante de marihuana y amapola.
Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a más de Q4 millones (Q4,353,000).
La erradicación se llevó a cabo como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado que opera en áreas remotas del país.