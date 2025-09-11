Halo solar sorprende a los guatemaltecos este jueves 11 de septiembre

Un halo solar se formó en el cielo este jueves 11 de septiembre y pudo ser captado por guatemaltecos en distintas zonas del país.

Halo solar

El fenómeno ocurre cuando partículas de agua en la atmósfera desvían la luz solar, generando un anillo al rededor del sol que puede mostrar colores como rojo, verde, azul o dorado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este tipo de evento aparece en condiciones de calor intenso y suele anticipar lluvias fuertes.

Este fenómeno se forma debido a las altas temperaturas y anuncia una fuerte lluvia. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)