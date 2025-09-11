Halo solar sorprende a los guatemaltecos este jueves 11 de septiembre

Tras el avistamiento del halo solar se aproximan fuertes lluvias, según el Insivumeh.
Un halo solar se formó en el cielo este jueves 11 de septiembre y pudo ser captado por guatemaltecos en distintas zonas del país.
Halo solar
El fenómeno ocurre cuando partículas de agua en la atmósfera desvían la luz solar, generando un anillo al rededor del sol que puede mostrar colores como rojo, verde, azul o dorado.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este tipo de evento aparece en condiciones de calor intenso y suele anticipar lluvias fuertes.