¿Han funcionado los estados de sitio y prevención en Guatemala?

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A raíz de los ataques del Barrio 18 en contra de la PNC, el Gobierno decretó estado de sitio y, posteriormente, de prevención, este último se encuentra vigente.

Guatemala suma un tercer mes bajo una medida excepcional de seguridad, como respuesta a una ola de violencia por parte del Barrio 18.

Un día antes, el 17 de enero, integrantes del Barrio 18 y aliados se amotinaron en las cárceles Preventivo para Varones de la zona 18, Fraijanes II y Renovación I.

Cuando las autoridades lograron el control, el 18 de enero, el Barrio 18 respondió con al menos cinco ataques armados coordinados en contra de agentes de la PNC, los cuales dejaron 10 policías fallecidos.

El estado de sitio decretado por 30 días, inició el 18 de enero y terminó el 17 de febrero.

@soy502_gt El Presidente Bernardo Arévalo dio un mensaje a la nación a través de una cadena nacional. Esto luego de los ataques que dejaron 8 agentes de la PNC fallecidos y cerca de 10 heridos. Durante el mensaje el presidente declaró Estado de Sitio por 30 días a partir de este18 de enero, "con el objetivo de garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos, al mismo tiempo que se permite utilizar toda la fuerza del Estado, siendo la PNC y el Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones de terrorismo", indicó Arévalo. ♬ sonido original - Soy502

Agentes de la PNC en conjunto con elementos del Ejército de Guatemala salieron a las calles, y realizaron patrullajes y operativos combinados.

Esa medida fue aplicada únicamente para el combate de pandillas y grupos terroristas, restringiendo derechos contenidos en los artículos 5, 6, 33 y segundo párrafo del 38 de la Constitución.

El artículo 5 constitucional habla sobre la libertad de acción y precisamente que “toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe” y “no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella”.

Mientras que el artículo 6 habla sobre la detención legal, expresamente señala que “ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente”.

Dicho artículo también menciona el tiempo en que debe ser puesto a disposición de una autoridad judicial el detenido y que no podrá quedar sujeto a ninguna otra autoridad.

El artículo 33 habla sobre el derecho de reunión y manifestación, el cual señala que las reuniones y manifestaciones públicas “no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados”.

Y el segundo párrafo del artículo 38 precisa que “se reconoce el derecho de portación de armas, regulado por la ley”.

Posteriormente, el Gobierno decidió cambiar el estado de sitio por uno de prevención, el cual tiene menos restricciones.

Esta permite al gobierno controlar reuniones, manifestaciones o situaciones que podrían alterar el orden público. Actualmente, el Gobierno decretó un nuevo estado de prevención, pero solo en seis departamentos del país: Guatemala, Escuintla, Petén, Izabal, San Marcos y Huehuetenango. Los primeros dos, señalando índices altos de criminalidad, y el resto, por tener incidencia de narcotráfico.

¿Funcionan los estados de excepción?

Para Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), las medidas adoptadas por el Gobierno no justifican el cese de derechos constitucionales.

“Ambos estados que se han decretado no tienen ninguna justificación con las medidas que tomó el Estado para contener una crisis de seguridad muy amplia, porque los estados de excepción tienen que justificarse que se sacrifican garantías individuales de primer orden y de derechos humanos para que el Estado pueda recuperar su capacidad ejecutiva; el hecho de haber suprimido garantías tan vitales”, aseguró.

Resultados

El Gobierno ha calificado de positivos los resultados de los estados de sitio y prevención, pues aseguran que la criminalidad ha disminuido.

Durante el estado de sitio que duró 30 días, el Gobierno dijo que fueron capturados 34 pandilleros vinculados a los ataques en contra de la PNC. Además, de la captura de 4,041 personas, de las cuales 93 son pandilleros.

Se ejecutaron 4,928 operativos, 1,050 allanamientos y 15 requisas en cárceles, que permitieron la incautación de 402 armas de fuego, más de 5 mil municiones, explosivos, chalecos antibalas, radios, teléfonos, droga y dinero en efectivo.

Mientras que con el estado de prevención, que ha tenido varias prórrogas, el Gobierno ha señalado una disminución en la violencia homicida y en las extorsiones.

“Esto nos ha llevado a tener con respecto al año 2025 una disminución de 162 homicidios nuevos, lo cual representa una reducción en la violencia de homicidio del 25% y una disminución en las extorsiones del 33%”, aseguró el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Sin embargo, para Quezada, estos resultados los puede tener el Gobierno sin la necesidad de estados excepcionales.

“Esto lo podrían hacer los 365 días del año durante los cuatro años de Gobierno; es más, lo deberían haber hecho desde los primeros días porque ninguna de estas actuaciones ameritó decretar un estado de excepción, no hay ninguna congruencia”, aseguró.

Quezada también recomendó al Gobierno mantenerse vigente en los territorios y priorizar el Sistema Penitenciario.

“Tienen que focalizarse mucho en estos centros urbanos, tienen que ya especializarse en manejar estos centros urbanos, porque ya tienen características muy propias y es donde se ve el narcomenudeo", afirmó.

Agregó que el segundo gran frente es buscar una solución en el Sistema Penitenciario, "algo que sea un paso para que el siguiente gobierno trabaje ya sobre esto, que debería de ser, por lo menos, construir uno o dos centros de privación de libertad de alta peligrosidad y empezar a preparar una nueva guardia del sistema", concluyó.

Cronología

Estado de sitio

18 de enero al 17 de febrero

Estado de prevención