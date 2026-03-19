Estado de prevención se mantendrá, pero en 6 departamentos

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El ministro de Gobernación informó sobre el nuevo estado de prevención que tendrá vigencia en seis departamentos.

A partir de este 19 de marzo entró en vigencia un nuevo estado de prevención, pero este aplicará únicamente en seis departamentos del país.

Según explicó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, la medida obedece a tener más presencia en lugares con altos índices de criminalidad o actividades relacionadas con el narcotráfico.

De esa cuenta, los departamentos que estarán bajo estado de prevención son: Guatemala, Escuintla, Petén, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.

“Como ustedes pueden ver, estamos teniendo una desescalada en cuanto a los estados de excepción y únicamente hemos dejado vigente el mismo en los departamentos ya mencionados, especialmente como Guatemala y Escuintla; ustedes saben que son los departamentos que más acumulan índices de homicidios e incidencia criminal en términos generales”, dijo Villeda.

Mientras, en el caso del resto de departamentos, está relacionado directamente con grupos de narcotraficantes.

“Queremos mantener el estado de prevención en esos departamentos fronterizos para evitar que haya ingresos de grupos criminales relacionados con el narcotráfico en dichas regiones, tomando en cuenta que estos son departamentos fronterizos, pero también porque hemos notado, sobre todo en los departamentos de Petén e Izabal, que ha aumentado la actividad relacionada con el narcotráfico”, detalló.

Villeda agregó que si en algún momento se incrementa la incidencia criminal en cualquier otro departamento, entonces aplicarán la medida que consideren necesaria.

Resultados

Según el ministro, los estados de prevención han dado resultados positivos; mencionó las requisas realizadas a diferentes cárceles en las que se incautaron 22 armas de fuego, 610 cartuchos para armas de fuego, 892 celulares, 340 chips, 35 routers Wifi, entre otros.

Posteriormente, explicó que, si bien hacen requisas en los centros carcelarios, estas van por módulos, ya que, por el tamaño de los penales, no es posible requisar toda la cárcel en un solo día.

También admitió que guardias del Sistema Penitenciario permiten el ingreso de ilícitos.

Luego, agregó que dentro del estado de prevención realizaron 825 allanamientos, incautaron 975 celulares y capturaron 4,120 personas, entre otros resultados.

“Esto nos ha llevado a tener con respecto al año 2025 una disminución de 162 homicidios nuevos, lo cual representa una reducción en la violencia de homicidio del 25% y una disminución en las extorsiones que en el año 2025, en este mismo periodo, ascendían a la cantidad de 5,977 denuncias de extorsión contra 4,018 de este año, lo cual hace una reducción de 1,959 denuncias de extorsión menos, lo que representa una disminución del 33%”, detalló.