Viento, sol y frío: así de variado estará el clima este último sábado de febrero

¡Te cuidado! Durante el día habrá alta radiación solar.
Este sábado 28 de febrero amanecerá con bastante neblina y bajas temperaturas, sobre todo en los lugares más elevados de Occidente y Altiplano Central.
Pero, durante la mañana, se prevé alta radiación solar y presencia de bruma.
El viento norte ligero seguirá predominando durante todo el día.
Por la tarde, la humedad provocará nublados y posibles lluvias locales, especialmente en Bocacosta.
Sin embargo, habrá mucho calor.
La temperatura bajará durante la noche y madrugada, sin descartar heladas meteorológicas en Occidente y Altiplano Central.