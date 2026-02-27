Versión Impresa
Viento, sol y frío: así de variado estará el clima este último sábado de febrero

  • Por Jessica González
27 de febrero de 2026, 14:41
La temperatura bajará por la noche y madrugada. (Foto: archivo/Soy502)

¡Te cuidado! Durante el día habrá alta radiación solar.

Este sábado 28 de febrero amanecerá con bastante neblina y bajas temperaturas, sobre todo en los lugares más elevados de Occidente y Altiplano Central. 

Pero, durante la mañana, se prevé alta radiación solar y presencia de bruma.

El viento norte ligero seguirá predominando durante todo el día.

Por la tarde, la humedad provocará nublados y posibles lluvias locales, especialmente en Bocacosta.

Sin embargo, habrá mucho calor.

La temperatura bajará durante la noche y madrugada, sin descartar heladas meteorológicas en Occidente y Altiplano Central. 

