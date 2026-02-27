¡Con una emisaria! Consuelo Porras busca llegar a la CC como representante de la CSJ

-

De forma anónima, la Fiscal General y Jefe del MP, Consuelo Porras, presentó su expediente para postularse como magistrada de la CC, para el período 2026-2030.

Nuevamente, utilizando la misma estratégica del anonimato, la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) registró la recepción del expediente de la Fiscal General y Jefe del Ministerio (MP), Consuelo Porras quien busca retornar a la Corte de Constitucionalidad (CC). Esta vez, participaría como magistrada titular

Y, es que al igual de lo sucedido el pasado 20 de febrero, el expediente de Porras fue presentado por una emisaria, quien salió apresurada de una de las salas que ocupa de Secretaría General de la CSJ.

Consuelo Porras envió a una emisaria, otra vez, para entregar su papelería como aspirante a la CC por medio de la Corte Suprema de Justicia. (Foto: Wilder López / Soy502)

Busca reelección

Con esta, Porras suma en su haber su segunda participación en este proceso de elección por la CSJ, pues en el 2018, fue electa por el pleno de magistrados como suplente, cargo que al que renunció tras haber sido nombrada por el entonces presidente de la República, Jimmy Morales, como Fiscal General y Jefe del MP.

Además, en su intento por llegar la máxima Corte constitucional en el país, la actual Fiscal General participó recientemente en el proceso de elección de magistrados de la CC por el Consejo Superior Universitario (CSU).

Es de resaltar que en este proceso, a diferencia de su postulación a Fiscal General y Jefe del MP, y ahora para magistrado de la CC, Porras se apersonó a presentar su expediente.

