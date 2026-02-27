¡Atención! Tráiler vuelca y provoca congestionamiento en ruta al Pacífico

Se trabaja con grúa para retirar el vehículo de transporte pesado y esto ha provocado un cierre vial por completo.
OTRAS NOTICIAS: ¡Macabro hallazgo! Localizan un cráneo en avenida Las Américas (video)
Por causas desconocidas, un tráiler volcó en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva, la tarde de este viernes 27 de febrero.
Debido a este accidente de tránsito, las autoridades han cerrado el pasado vehicular momentáneamente en ambas direcciones para poder retirar con grúa al transporte pesado.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva indicó que esto está provocando congestionamiento en el sector y le solicitan a los demás automovilistas que utilicen rutas alternas.
En el lugar no se reportan heridos, solo daños materiales, según señaló la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).