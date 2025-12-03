Hansi Flick: "Dimos un paso adelante en la idea que queremos para el equipo"

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, valoró la victoria por 3-1 frente al Atlético en el Camp Nou señalando que el conjunto azulgrana, ahora más afianzado en lo alto de LaLiga, "ha dado un paso importante".
En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Flick comentó que podrían estar ante "un posible punto de inflexión" en el crecimiento del equipo. "Hoy avanzamos en la idea de juego que buscamos y tengo la sensación de que hemos progresado claramente en muchos aspectos", subrayó.
Aun así, el entrenador mantuvo la prudencia: "Estamos otra vez en una buena dinámica y eso me hace muy feliz, pero todavía es pronto para afirmar que ya estamos en nuestro mejor momento".
El alemán añadió que el objetivo sigue siendo "pulir aquello que aún debemos mejorar" y destacó la mentalidad de sus jugadores, algo que —recordó— quedó reflejado ante el Atlético. Mencionó dos situaciones: "ellos dominaron los primeros minutos y supimos reaccionar; marcaron primero y también encontramos la manera de levantarnos".
Al ser consultado por actuaciones individuales, Flick elogió a Pedri, a quien calificó como "un futbolista extraordinario", y celebró que "haya vuelto tan rápido a su mejor forma" tras superar su lesión.