El "Cholo" Simeone: "¿Fin a la racha? Estoy tranquilo, me gustó mi equipo"

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, afirmó que, a pesar del 3-1 encajado frente al Barcelona, quedó satisfecho con la actitud y el juego de su equipo, y que se siente "con calma" de cara a lo que viene.
OTRAS NOTICIAS: ¡Victoria culé! Barcelona vence al Atlético y seguirá liderando la tabla
"El año pasado ganamos 1-2 y el Barsa podría habernos marcado cinco; hoy fue al revés, nosotros tuvimos opciones para más. Así es el fútbol", comentó el entrenador, quien, pese al resultado, aseguró marcharse "con buenas sensaciones" por el rendimiento de sus jugadores.
El argentino destacó que su equipo compitió "muy bien" ante un rival de enorme nivel. "Entramos al partido con energía y decisión, pero luego ellos nos hicieron daño filtrando balones por dentro. Son muy fuertes en esas transiciones interiores", explicó.
Reconoció que el Barcelona generó varias ocasiones claras, aunque recordó que el Atlético también dispuso de oportunidades y que la principal diferencia estuvo en la falta de eficacia ofensiva de los suyos.
"Cuando pierdes, siempre te queda la sensación de que podrías haber hecho algo más, pero hoy fuimos a por el partido, dimos batalla y jugamos ante un rival que tiene un nivel altísimo. Para ganar títulos, te cruzas con equipos así", señaló.
Por último, quitó hierro al mal encuentro de Julián Álvarez. "Es normal, cualquiera puede tener un día malo". y descartó que el rápido empate del BarSa tras el 0-1 hubiera marcado el desarrollo del choque. "Fue un partido atractivo de ver", concluyó Simeone.